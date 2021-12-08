TikTok вошел в тройку наиболее популярных соцсетей среди пензенских абонентов «МегаФона» Связь и ИТ

Пенза, 8 декабря 2021. PenzaNews. TikTok вошел в тройку наиболее популярных социальных сетей среди абонентов «МегаФона» в Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе оператора, сославшись на данные проведенного исследования мобильного интернет-трафика за январь-ноябрь 2021 года.

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«Первое место занимает Instagram, второе — «ВКонтакте», — сказали в компании.

В пресс-службе уточнили, что на долю Instagram пришелся 31% трафика, потребленного за 11 месяцев текущего года пензенскими абонентами оператора в соцсетях, на долю «ВКонтакте» и TikTok — 29% и 25% соответственно; при этом совокупный объем мобильного интернет-трафика «МегаФона» в регионе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос в полтора раза.

Комментируя рост популярности TikTok среди абонентов в Пензенской области, в компании напомнили, что по итогам января-ноября 2020 года эта соцсеть была на четвертом месте по объему мобильного трафика.

Согласно сведениям, размещенным на сайте «МегаФона», данные по региону коррелируют с показателями по России в целом. Так, за период с начала текущего года наиболее популярной соцсетью среди абонентов оператора стал Instagram, второе место у «ВКонтакте», на третью позицию вышел TikTok. При этом их доля в общем объеме потребленного мобильного интернет-трафика составила 35,5%, 28% и 24% соответственно.

По подсчетам специалистов компании, в среднем один российский пользователь соцсети Instagram расходует 197 Мб интернет-трафика в сутки, «ВКонтакте» — 107 Мб, TikTok — 225 Мб.

Анализ данных оператора также показал, что в стране наиболее активная аудитория у соцсети «ВКонтакте», которую ежедневно посещают 73% зарегистрированных в ней пользователей. У Instagram и TikTok этот показатель составляет 60% и 35% соответственно.