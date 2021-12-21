Цикл видеороликов «Кибербезопасность для детей и взрослых» стал доступен в Wink Связь и ИТ

Пенза, 21 декабря 2021. PenzaNews. Цикл видеороликов «Кибербезопасность для детей и взрослых», посвященных правилам поведения в цифровой среде, стал доступен пользователям видеосервиса Wink, в том числе проживающим в Пензенской области.

Фото: пресс-служба компании «Ростелеком»

Каждый из шести мини-фильмов — «Калькулятор», «Ты не один», «Лучший подарок», «Максимальный репост», «На игре» и «Виртуальная реальность» — рассказывает об одной из виртуальных угроз.

В них показаны приемы, к которым прибегают злоумышленники, и даны рекомендации, как избежать потери денег и сохранить психологическое здоровье. При этом информация изложена доступным языком.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Пензенского филиала ПАО «Ростелеком», цикл видеороликов снят режиссером Даниилом Бергером и творческим объединением «Группа товарищей», консультировали создателей в том числе эксперты по кибербезопасности компании «Ростелеком-Солар», а основную часть ролей исполнили воспитанники театральных студий при центральном доме актера имени А.А. Яблочкиной.

По словам Даниила Бергера, наибольшую угрозу для безопасности несовершеннолетних в современном мире представляет не естественная среда — леса, болота или дикие звери, а цифровая, при этом технологический разрыв между двумя поколениями — родителей и детей — привел к тому, что взрослые зачастую не только не могут проконтролировать поведение ребенка в сети, но даже не считают это нужным.

«Уже с раннего возраста важно прививать ребенку правила безопасного поведения в цифровой среде, честно и открыто говорить о возможных угрозах. Наши видеоролики созданы специально для этого», — отметил он.

В свою очередь вице-президент по внешним коммуникациям «Ростелекома» Кира Кирюхина обратила внимание на то, что провайдер как учредитель Альянса по защите детей в цифровой среде считает очень важным подготовку подрастающего поколения к жизни в современных условиях.

«Вместе с распространением интернета, гаджетов и цифровых технологий меняется и характер угроз, многие из которых старшее поколение пока недооценивает или даже не идентифицирует. Простым запретом на доступ в интернет проблему не решить. Видеокурс по кибербезопасности будет полезен как детям, так и взрослым, чтобы вовремя расслышать тревожные звоночки», — сказала она.