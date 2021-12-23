Telegram обошел WhatsApp по объему мобильного трафика среди пензенских абонентов «МегаФона» Связь и ИТ

Пенза, 23 декабря 2021. PenzaNews. Мессенджер Telegram обошел WhatsApp по объему мобильного трафика среди абонентов «МегаФона» в Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе оператора, сославшись на данные проведенного исследования мобильного интернет-трафика за период с 1 января по 20 декабря 2021 года.

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«В Пензенской области Telegram по годовому трафику опережает WhatsApp на 56% и растет более высокими темпами. Если ежемесячный трафик WhatsApp за год увеличился на 3%, то Telegram — на 37%», — отметили в компании.

В пресс-службе подчеркнули, что Telegram стал самым быстрорастущим мессенджером в России в 2021 году: объем мобильного интернет-трафика за год вырос более чем в два раза.

«Telegram в этом году впервые выбился в лидеры в 50 регионах страны. Например, сейчас он опережает WhatsApp в Москве, Санкт-Петербурге, Пензенской, Самарской и Челябинской областях, Забайкальском крае. Меньше всего мессенджером Telegram пользуются в республиках Северного Кавказа, где лидером традиционно является WhatsApp. Сейчас доля мессенджера составляет 67%», — сказали в «МегаФоне».

Согласно сведениям, размещенным на сайте компании, за год совокупный объем мобильного интернет-трафика в мессенджерах вырос на 87%, причем все больше абонентов используют их для голосовых вызовов, а не только для отправки сообщений.

Анализ данных оператора показал, что первое место продолжает удерживать WhatsApp с долей 48%, которая за год сократилась почти на четверть. Telegram при этом вырос на 26%, на него приходится 44% трафика.

По подсчетам специалистов «МегаФона», если динамика этого года продолжится, то уже в начале 2022-го Telegram может стать лидером в рейтинге мессенджеров в России. Эксперты объясняют популярность Telegram тем, что это не только инструмент для общения и работы, но и один из главных источников информационного контента.

Тройку популярных мессенджеров, по данным оператора, замыкает Viber с долей 6%. В прошлом году на него приходилось 11% трафика.