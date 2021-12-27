«Ростелеком» помог телеканалам организовать прямую линию с Олегом Мельниченко Связь и ИТ

Пенза, 27 декабря 2021. PenzaNews. «Ростелеком» помог телеканалам «Россия 24. Пенза» (ГТРК «Пенза»), «Экспресс» (ГАУ «Медиахолдинг «Экспресс») и «11 канал» (ТРК «Наш Дом») организовать прямую линию с губернатором Пензенской области Олегом Мельниченко, которая состоялась в драматическом театре имени А.В. Луначарского на минувшей неделе.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Оператор протянул в здании оптические линии связи, подключил передвижную телевизионную студию к закрытой сети передачи данных, организовал высокоскоростной доступ в интернет и телефонию. Специалисты компании обеспечивали техническую поддержку телеком-инфраструктуры», — говорится в сообщении пресс-службы оператора, поступившем в ИА «PenzaNews» в понедельник, 27 декабря.

Как отметил директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Василий Русаков, это уже пятая по счету прямая линия с губернатором, которая проводится при содействии компании.

«Развитая телекоммуникационная инфраструктура компании позволяет нам это делать быстро и качественно. На генеральных прогонах совместно со специалистами телекомпаний мы проверили работоспособность сервисов. Благодаря командной работе онлайн-диалог прошел без сбоев: сеть работала в штатном режиме», — сказал он.

В свою очередь заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства региона – начальник управления пресс-службы губернатора Андрей Попков подчеркнул, что задача по проведению прямой линии с главой региона, которая стояла перед работниками телевидения и связи, успешно выполнена.

«Онлайн-трансляцию смотрели тысячи жителей губернии по телевидению и в социальных сетях. Чтобы как можно больше людей смогли подключиться к диалогу с главой региона, были задействованы и интернет, и телефония. Команда телевизионщиков и связистов справилась с задачей», — прокомментировал он.