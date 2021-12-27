«Ростелеком» охватил оптикой три села в Нижнеломовском районе Связь и ИТ

Пенза, 27 декабря 2021. PenzaNews. «Ростелеком» и правительство Пензенской области запустили в эксплуатацию оптическую сеть в трех селах Нижнеломовского района — Новой Пятине, Кривозерье и Кривошеевке.

Фото: пресс-служба компании «Ростелеком»

Как отмечается в сообщении пресс-службы оператора, поступившем в ИА «PenzaNews», теперь 372 домовладельца могут подключить цифровые сервисы на основе технологии GPON (Gigabit Passive Optical Network), обеспечивающей высокую скорость передачи данных.

В тексте добавляется, что специалисты компании проложили более 10 км оптики и протянули распределительную кабельную сеть на улицах частного сектора.

По словам первого заместителя председателя правительства Пензенской области Алексея Костина, для строительства сети из регионального бюджета были выделены субсидии, покрывшие половину затрат на прокладку линий.

«Совместные проекты позволяют быстрее охватить цифровыми сервисами жителей сельской местности. Скоростной интернет дает сельчанам массу возможностей — учиться онлайн, удаленно работать, заниматься хобби», — подчеркнул он.

В свою очередь директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Василий Русаков обратил внимание на то, что при строительстве оптических сетей в Новой Пятине, Кривозерье и Кривошеевке компания выступила не только как соинвестор, но и взяла на себя весь комплекс работ, в том числе привлекла проектировщиков, инженеров и вендоров.

«Современные линии связи проложены в рекордно короткие сроки — с ноября по декабрь. Надеемся на продолжение сотрудничества с региональным правительством в новом году», —сказал руководитель филиала.

Как отметила глава администрации Новопятинского сельсовета Нижнеломовского района Людмила Пустовалова, в населенном пункте проживают более 200 человек, и многие жители уже привыкли пользоваться гаджетами для выхода в сеть.

«Быстрый интернет необходим, чтобы оплачивать коммунальные услуги, совершать покупки в онлайн-магазине, слушать музыку, общаться с близкими. С новыми технологиями наша жизнь станет более комфортной», — пояснила она.