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Из Пензенской области на конкурс «Вместе в цифровое будущее» подано более 30 работ

12:15 | 07.02.2022 | Связь и ИТ

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Пенза, 7 февраля 2022. PenzaNews. Пензенские журналисты и блогеры подали более 30 работ на конкурс «Вместе в цифровое будущее», который ежегодно проводит «Ростелеком».

Из Пензенской области на конкурс «Вместе в цифровое будущее» подано более 30 работ. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как отмечается в сообщении пресс-службы оператора, наиболее популярными номинациями у пензенских представителей медиасферы стали «Интернет-СМИ и информационные агентства» и «Телевидение».

Из текста следует, что всего из регионов Поволжья на конкурс подано свыше 200 работ, автором двухсотого материала стал заместитель главного редактора информационного агентства «Башинформ» Станислав Шахов.

«Его работа «Как жителям Башкирии получить медпомощь, не вставая с дивана» — подробная инструкция о том, как с помощью цифровых сервисов можно вызвать врача, записаться на вакцинацию, оформить больничный лист в электронном виде, получить результаты анализов, проконсультироваться с доктором по видеосвязи», — сказано в пресс-релизе.

«Я специализируюсь на «практичной» журналистике — максимально просто и доступно рассказываю людям об их правах и возможностях. Современные сервисы — с нами и вокруг нас, поэтому чем больше граждане узнают о технологиях, тем проще и комфортнее им жить. В конкурсе «Ростелекома» — несомненно, одного из флагманов цифровизации экономики — участвую много лет. Желаю всем соискателям удачи!» — прокомментировал Станислав Шахов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», прием материалов на конкурс «Вместе в цифровое будущее» завершится 28 февраля.

Предусмотрено пять основных номинаций — «Печатная пресса», «Телевидение», «Радио и подкасты», «Интернет-СМИ», «Социальные медиа», а также две специальные — «Умный город для жизни» от Schneider Electric и «Цифровой стиль жизни» от «Ростелекома».

Согласно условиям, размещенным на официальном сайте конкурса, принимаются работы, вышедшие в СМИ и блогосфере в период с 1 апреля 2021 года по 28 февраля 2022-го.

Они должны быть посвящены технологическим трендам, инновационным технологиям и сервисам в IT и телекоммуникационной отрасли, результатам их применения в различных сферах.

Победителей определят эксперты медийного сообщества, интернет-отрасли и телекоммуникационного рынка.

Итоги регионального этапа будут подведены в мае, федерального — в июне.

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