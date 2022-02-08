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Все показатели по нацпроекту «Цифровая экономика» в 2021 году выполнены в полном объеме — Балакин

11:46 | 08.02.2022 | Связь и ИТ

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Пенза, 8 февраля 2022. PenzaNews. Министр цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области Сергей Балакин сообщил, что все показатели по национальному проекту «Цифровая экономика» в регионе в минувшем году выполнены в полном объеме.

Все показатели по нацпроекту «Цифровая экономика» в 2021 году выполнены в полном объеме — Балакин. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Все показатели по нацпроекту в 2021 году были выполнены в полном объеме, работы будут продолжены», — сказал глава ведомства в ходе оперативного совещания в облправительстве, которое состоялось в режиме видеоконференцсвязи во вторник, 8 февраля.

Он добавил, что в минувшем году в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» к интернету было подключено 404 социально значимых объекта, в том числе 139 фельдшерско-акушерских пунктов, 148 образовательных организаций, 50 учреждений культуры.

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поручил Сергею Балакину обеспечить выполнение плана по подключению к интернету объектов в 2022 году, сообщает пресс-служба регионального правительства.

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