Стали известны населенные пункты Пензенской области, которые подключат к 4G в 2022 году Связь и ИТ

Пенза, 11 февраля 2022. PenzaNews. Высокоскоростной мобильный интернет появится в 29 малых населенных пунктах Пензенской области до конца 2022 года.

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Список опубликован на портале госуслуг. Он составлен на основе выбора жителей, принявших участие в голосовании, которое проводилось осенью 2021 года.

Так, мобильная связь стандарта 4G должна стать доступной в селах Злобинка, Дворики (Кузнецкий район); Большое Пермиево, Старая Селя, Ахматовка, Зеленодольское, Серман (Никольский район); Верхний Шкафт, Новые Забалки, Уранка, Вышелей (Городищенский район); Новая Пятина, Прянзерки, Кривозерье (Нижнеломовский район); Новый Валовай, Татаро-Никольское (Пачелмский район); Телешовка, Савинки (Наровчатский район); Сентяпино, Даньшино (Белинский район); Пестровка, Кулясово (Камешкирский район); Саполга (Малосердобинский район); Сосновка (Башмаковский район); Дмитриевка, (Иссинский район); Шкудим (Сосновоборский район); Алексеевка и в поселке Отрадный (Мокшанский район); а также в деревне Лемзяйка (Пензенский район).

По сообщению пресс-службы Минцифры РФ, всего до конца 2022 года связью 4G будут обеспечены более 2 тыс. населенных пунктов страны.

Программа устранения цифрового неравенства реализуется Минцифры и ПАО «Ростелеком» с 2014 года. В 2021 году стандарт связи 4G стал частью универсальных услуг связи, который должен быть доступен по всей России — даже в малонаселенных пунктах, где насчитывается от 100 до 500 человек.

Подключение населенных пунктов к интернету осуществляется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика».