«Ростелеком» обеспечил высокоскоростным интернетом киберспортивную площадку в Пензе Связь и ИТ

Пенза, 18 февраля 2022. PenzaNews. «Ростелеком» обеспечил высокоскоростным интернетом арену виртуальной реальности WarPoint, расположенную на территории паркинга на улице Володарского в Пензе.

Фото: пресс-служба компании «Ростелеком»

Оператор проложил до киберспортивной площадки оптическую линию связи и настроил в помещении оборудование для доступа в сеть.

Теперь организаторы турниров могут быстро запускать игры через специальную платформу, подключать к ней VR-шлемы и в режиме онлайн получать игровую статистику.

Как отметил представитель сети арен виртуальной реальности в Пензе Алексей Пшеничных, WarPoint является альтернативой лазертагу и пейнтболу.

«К нам на площадку приходят семьи с детьми и корпоративные команды. Для наших арен мы разрабатываем собственные VR-игры со свободным перемещением. Чтобы аппаратное обеспечение работало без сбоев и сохранялся эффект присутствия в игре, нужен быстрый и стабильный интернет. Сервис от «Ростелекома» позволил обеспечить максимальную производительность виртуальных баталий», — сказал он.

В свою очередь директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Василий Русаков сообщил, что он с коллегами недавно впервые принял участие в турнире WarPoint.

«Это новое направление в киберспорте, которое набирает популярность у нас в городе. Максимальное погружение в сочетании с физической активностью — то, что отличает VR-сражения от классических игр за компьютером. Быстрый запуск игры, минимальное время перезагрузки сюжетных баталий и четкую связь шлема с базой обеспечивают скоростные каналы. Мы желаем организаторам площадки успехов в развитии VR-технологий и благодарим за выбор нашей компании в качестве провайдера сервисов», — цитирует Василия Русакова пресс-служба оператора.