Доля Telegram в общем объеме трафика в мессенджерах среди пензенских абонентов «МегаФона» выросла до 69% Связь и ИТ

Пенза, 21 марта 2022. PenzaNews. Доля Telegram в общем объеме трафика в мессенджерах среди абонентов «МегаФона» в Пензенской области за первую половину марта 2022 года увеличилась с 55% до 69% по сравнению с аналогичным периодом прошлого месяца. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе оператора, сославшись на результаты анализа мобильного интернет-трафика, проведенного с помощью инструментов Big Data.

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«В Пензенской области [...] за первую половину марта доля Telegram в общем объеме трафика в мессенджерах увеличилась с 55% до 69% по сравнению с аналогичным периодом февраля. Доля WhatsApp сократилась с 33% до 22%, доля Viber — с 11% до 8%. Общий объем трафика в мессенджерах в регионе вырос на 59%», — отметили в компании.

Согласно сведениям, размещенным на сайте «МегаФона», в марте Telegram стал самым популярным мессенджером в России, его трафик за первые две недели вырос с 48% до 63% по сравнению с аналогичным периодом прошлого месяца.

Доля WhatsApp сократилась с 48% до 32%, теперь он занимает второе место по объему трафика. Доля Viber также снизилась — с 5% до 4%.

Анализ данных оператора показал, что популярность Telegram растет почти на всей территории России. Если на конец 2021 года сервис был главным средством общения в 55 регионах, то сейчас лидирует в 82. Исключение составляют Карачаево-Черкесия, Дагестан и Чечня — там самым популярным мессенджером остается WhatsApp.

Кроме того, Telegram стал лидером и по потреблению мобильного трафика в сутки: в среднем один пользователь расходует на сервис 101 МБ трафика, пользователи WhatsApp — 26 МБ, Viber — 8 МБ.