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«Сферум» приглашает пензенских школьников посоревноваться в продвижении социально значимых проектов

13:36 | 07.04.2022 | Связь и ИТ

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Пенза, 7 апреля 2022. PenzaNews. Информационно-коммуникационная образовательная платформа «Сферум», созданная компаниями VK и «Ростелеком», объявила о старте открытого чемпионата медиапроектов среди школьных команд, принять участие в котором могут в том числе учащиеся из Пензенской области.

«Сферум» приглашает пензенских школьников посоревноваться в продвижении социально значимых проектов

Фото: Sferum.ru

«Участники должны представить творческие концепции на актуальные темы с описанием проблемы и способами ее решения. Проектом может стать план продвижения школы, информационный канал, новостной сайт, подкаст или сообщество в «Сферуме», посвященное социально важной и значимой для школы и ее сообщества теме — любой доступный формат, который наилучшим образом раскроет проблему. В конкурсе могут участвовать учащиеся всех классов: начального, среднего и старшего звена», — говорится в сообщении пресс-службы компании «Ростелеком», поступившем в ИА «PenzaNews».

В нем уточняется, что проекты принимаются до 22 апреля.

«С 25 по 29 апреля жюри, в состав которого войдут представители «Сферума», эксперты онлайн-академии SchoolMovie и онлайн-школы Geek School, проведут оценку работ. Финалисты будут защищать свои медиакейсы 13 мая. Для оформления заявки команда должна заполнить анкету регистрации. Подробные условия участия — на сайте «Сферума», — сказано в пресс-релизе.

В тексте добавляется, что финалисты получат сертификаты и дипломы, приглашения на образовательные мероприятия в сфере медиа, а также цифровую технику, необходимую для реализации проекта.

«Мы открываем чемпионат для проектов любого формата. Например, вы хотите запустить подкаст об экологической ситуации в вашем регионе. Объясните, как просветительские лекции и интервью с экспертами помогут донести до аудитории важность раздельного сбора мусора. Ваша цель — это ощутимые и измеримые итоги такого проекта, его эффект, а «Сферум» — это удобная площадка для такого начинания», — прокомментировал генеральный директор компании «Цифровое образование», являющейся разработчиком платформы «Сферум», Рубен Акопов.

По данным оператора, «Сферум» объединяет более 3,2 млн. пользователей по всей стране. Платформа призвана сделать обучение, в том числе дистанционное, более гибким, технологичным и удобным. Она позволяет учиться и общаться онлайн школьникам, учителям и родителям.

ООО «Цифровое образование» — совместное предприятие VK и «Ростелекома», разработчик «Сферума». Образовано летом 2019 года для создания высокотехнологичных сервисов в сфере образования.

Компания входит в реестр отечественного программного обеспечения и реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных, а также является резидентом «Сколково».

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