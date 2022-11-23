«Ростелеком» увеличил зону охвата оптической сети в Пензенской области Связь и ИТ

Пенза, 23 ноября 2022. PenzaNews. «Ростелеком» построил инфраструктуру связи по технологии «оптика до здания» в частном секторе районного центра Неверкино, сел Точка Лопатинского района, Поселки Кузнецкого района, Вишневое Тамалинского района, рабочего поселка Чаадаевка Городищенского района, а также в многоквартирных домах Бессоновки и Кузнецка.

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

Как сообщает пресс-служба оператора, специалисты компании проложили свыше 10 км оптического кабеля и установили узлы интернет-доступа.

«Свыше 400 семей получили возможность пользоваться интернетом на скорости до 100 Мбит/с, смотреть более 300 телеканалов, тысячи фильмов и сериалов в видеосервисе Wink на разных экранах», — говорится в пресс-релизе.

В нем добавляется, что абоненты могут подключить видеонаблюдение для обеспечения безопасности их жилья и контроля придомовой территории.

«Ростелеком» продолжает инвестировать в развитие оптической инфраструктуры. От абонентов, живущих в небольших селах и деревнях, мы получали заявки на переход с устаревшей медной технологии на более высокоскоростную. Наши специалисты изучали спрос как действующих, так и потенциальных клиентов. Расчеты делали буквально по конкретным улицам и, если инвестиционный кейс окупался, строили оптику», — прокомментировал директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Василий Русаков.

В свою очередь житель рабочего поселка Чаадаевка Игорь Ветлаков отметил, что он и его родственники очень ждали, когда в квартире появится скоростной интернет.

«Раньше пользовались устаревшими медными технологиями, и скорости не хватало. Сейчас роутер раздает Wi-Fi на все устройства без потери сигнала. Посмотреть фильм или сериал в онлайн-кинотеатре теперь не проблема», — сказал он.