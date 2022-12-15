«МегаФон» подготовил инфраструктуру связи в Пензенской области к новогодним праздникам Связь и ИТ

Пенза, 15 декабря 2022. PenzaNews. Специалисты «МегаФона» в Пензенской области подготовили инфраструктуру связи к предстоящим новогодним праздникам. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в ИА «PenzaNews».

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В нем уточняется, что работы по расширению покрытия сети проведены в трех городах — Пензе, Никольске и Каменке, в селах Кривошеевка, Русский Камешкир, Саловка, Махалино, Засечное, Лопуховка, на станции Ночка и в деревне Маховка.

«Наша цель, чтобы абоненты из любой точки региона могли связаться с родными и сказать теплые слова. В этом году новые базовые станции появились во всех районах столицы области, в других городах, а также в населенных пунктах численностью от 200 человек. В результате удалось увеличить скорость, надежность и емкость сети. Чтобы даже в многолюдных местах у жителей и гостей региона не было проблем с загрузкой тяжелых файлов», — подчеркнул директор Пензенского отделения «МегаФона» Сергей Гречко, слова которого приводятся в пресс-релизе.

В тексте указано, что, помимо запуска новых телеком-объектов, проведена масштабная модернизация действующих — в Мокшанском, Белинском, Колышлейском, Земетчинском, Башмаковском, Лунинском, Шемышейском, Бековском, Сосновоборском, Пачелмском, Тамалинском, Неверкинском, Лопатинском, Спасском, Камешкирском, Наровчатском, Иссинском, Малосердобинском и Вадинском районах.

Из сообщения следует, что при подготовке инфраструктуры связи к повышенным нагрузкам специалисты оператора учли данные, полученные с помощью Big Data.

«Прошлой зимой с 31 декабря по 2 января пензенцы созванивались с друзьями и близкими из других регионов и стран в течение времени, сопоставимого с семью годами. Поздравления чаще летели в Самару, Москву, Саратов и Ульяновск, а также в другие страны — Белоруссию, Таджикистан, Узбекистан и Германию. Более трети звонков прошли по сети VoLTE», — отмечается в пресс-релизе.