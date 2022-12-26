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«Ростелеком» провел скоростной интернет в частный сектор Арбеково и Малой Валяевки

14:17 | 26.12.2022 | Связь и ИТ

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Пенза, 26 декабря 2022. PenzaNews. «Ростелеком» завершил очередной этап строительства оптических линий связи в частном секторе 6-го микрорайона Арбеково в Пензе и села Малая Валяевка. Об этом говорится в сообщении пресс-службы оператора, поступившем в ИА «PenzaNews».

«Ростелеком» провел скоростной интернет в частный сектор Арбеково и Малой Валяевки. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, что доступ к скоростному интернету и современным телеком-сервисам получили жители более 200 домов.

«Специалисты компании проложили 10 км оптики и протянули распределительную кабельную сеть на улицах Сперанского, Побочинской, Татищева и Селиверстова в Пензе, а также Вишневой и Центральной в Малой Валяевке. Для подключения к услугам используется технология GPON (Gigabit Passive Optical Network – гигабитная пассивная оптическая сеть), обеспечивающая высокую скорость передачи данных», — сказано в пресс-релизе.

Как отметил директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Василий Русаков, близость к городской инфраструктуре связи позволила компании реализовать проект всего за полтора месяца.

«Несколько семей в канун новогодних праздников уже начали пользоваться всеми преимуществами высокоскоростной сети. Быстрый интернет до 500 Мбит/с позволит жителям скачивать большие объемы информации, играть в онлайн-игры, смотреть фильмы в видеосервисе Wink в форматах HD и 4К, а также подключать дополнительные услуги, например, домашнее видеонаблюдение», — подчеркнул он.

По словам жителя Арбеково Дмитрия Савельева, его семья рада, что перед Новым годом в доме появился скоростной интернет.

«Частный сектор на нашей улице находится рядом с новыми многоэтажками, где уже есть оптика от «Ростелекома». Мы с соседями обратились в компанию с просьбой о прокладке современной линии связи. Специалисты провайдера приехали и убедились: большинство жителей согласны подключиться к проводному интернету. Я стал одним из первых абонентов. Качество и скорость доступа в сеть на высоком уровне», — сказал он.

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