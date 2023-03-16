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«МегаФон» вдвое увеличил количество базовых станций в Сурске

17:21 | 16.03.2023 | Связь и ИТ

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Пенза, 16 марта 2023. PenzaNews. «МегаФон» вдвое увеличил количество базовых станций в городе Сурске Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы оператора, поступившем в ИА «PenzaNews» в четверг, 16 марта.

«МегаФон» вдвое увеличил количество базовых станций в Сурске. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Из него следует, что качество связи также улучшено в Каменке и ее окрестностях — в частности, в селе Батрак Каменского района.

«Инженеры оператора установили базовые станции, [...] обеспечив скоростным интернетом и качественной связью более 40 тыс. человек. [...] Модернизация улучшила основные показатели сети, теперь пиковые скорости загрузки достигают 100 Мбит/с, что позволяет проводить прямые трансляции и смотреть их без задержек», — отмечается в пресс-релизе.

Как подчеркнул директор Пензенского отделения «МегаФона» Сергей Гречко, для оператора важно, чтобы современные технологии пришли даже в небольшие населенные пункты, «потому что это делает комфортнее жизнь и местных жителей, и гостей региона».

«Развитие сети идет постоянно. Только в конце прошлого года мы установили базовые станции в 14 населенных пунктах и обеспечили скоростным мобильным интернетом около 100 тыс. человек», — напомнил он.

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