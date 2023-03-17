«Ростелеком» обеспечил скоростным интернетом жителей частного сектора Каменки Связь и ИТ

Пенза, 17 марта 2023. PenzaNews. «Ростелеком» завершил строительство оптических линий связи в частном секторе города Каменки Пензенской области, благодаря чему жители 1 тыс. 726 домов получили доступ к скоростному интернету и современным телеком-сервисам. Об этом говорится в сообщении пресс-службы оператора, поступившем в ИА «PenzaNews».

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

«Специалисты компании проложили более 5 км оптики и протянули распределительную кабельную сеть на 49 городских улицах», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что для подключения к услугам используется технология GPON (Gigabit Passive Optical Network — гигабитная пассивная оптическая сеть), обеспечивающая высокую скорость передачи данных.

Как отметил директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Василий Русаков, новая сеть в Каменке стала первым в 2023 году крупным объектом оптического строительства в микрорайоне частной застройки.

«Техническая инфраструктура создана по самым современным стандартам. Она позволяет подключить сразу несколько услуг по одной линии. С помощью технологии GPON мы обеспечиваем жителей цифровыми сервисами с гарантированно высоким качеством», — подчеркнул он.

По словам жителя Каменки Виталия Кухарева, появления скоростного интернета в частном секторе ждали долго.

«Раньше выходили в сеть по медному кабелю, часто случались разрывы соединения. Как только «Ростелеком» построил оптику, сразу подал заявку на подключение. Теперь пользуюсь цифровыми сервисами, качеством доволен», — сказал он.