МТС увеличила скорость мобильного интернета в Арбеково Связь и ИТ

Пенза, 28 марта 2023. PenzaNews. Цифровая экосистема МТС увеличила скорость мобильного интернета в микрорайоне Арбеково города Пензы благодаря установке нового оборудования. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в ИА «PenzaNews».

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«После установки нового оборудования скорость мобильного интернета в жилых кварталах выросла почти на треть. [...] Заметно [она] увеличилась в спальных кварталах района по проспекту Строителей и проспекту Победы, а также в новостройках в районе улицы 65 лет Победы. После проведенных работ пользователи даже в часы максимальной нагрузки на сеть могут комфортно пользоваться мобильным интернетом, быстро загружать обновления, программы и онлайн-игры, общаться по видеосвязи и использовать онлайн-сервисы экосистемы», — сказано в пресс-релизе.

В нем подчеркивается, что обновленная сеть охватывает не только жилые кварталы, но и детсады, школы, спортивные сооружения и торговые центры.

«Ускорение мобильного интернета коснулось и мест отдыха и прогулок жителей, в частности, района стадиона «Сатурн» и городских парков», — добавляется в тексте.

Как отметил директор МТС в Пензенской области Руслан Никитенко, Арбеково является одним из густонаселенных и быстрорастущих микрорайонов Пензы, где наблюдается стабильный рост мобильного трафика.

«Усиление сети позволит жителям микрорайона всегда оставаться на связи, пользоваться скоростным мобильным интернетом и сервисами нашей экосистемы. Кстати, пензенцы, живущие в многоквартирных домах, где есть фиксированная сеть МТС, могут объединить мобильную связь с домашним интернетом и ТВ и экономить на услугах связи», — прокомментировал Руслан Никитенко, слова которого приводятся в пресс-релизе.