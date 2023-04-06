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«Ростелеком» увеличил зону охвата оптической сети в Пензенской области

13:28 | 06.04.2023 | Связь и ИТ

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Пенза, 6 апреля 2023. PenzaNews. «Ростелеком» построил 10 км магистрального канала связи и 15 км распределительной сети в двух районных центрах Пензенской области — Пачелме и Лунино. Об этом говорится в сообщении пресс-службы оператора, поступившем в ИА «PenzaNews».

«Ростелеком» увеличил зону охвата оптической сети в Пензенской области

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

В нем уточняется, что доступ к высокоскоростному интернету и современным телеком-сервисам получили жители 1 тыс. 178 домов.

«Высокоскоростной интернет позволяет жителям частных домовладений выходить в сеть одновременно с разных устройств, быстро загружать объемные файлы и подключать цифровые услуги — интерактивное телевидение и онлайн-кинотеатр Wink, домашнее облачное видеонаблюдение и систему «Умный дом», — поясняется в тексте.

Как отметил директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Василий Русаков, для коттеджных поселков и районов с частной застройкой применяется технология GPON (Gigabit Passive Optical Network — гигабитная пассивная оптическая сеть).

«Оптоволоконный кабель, который специалисты компании заводят в дом, отличается надежностью и высокой пропускной способностью. Скорость доступа в сеть может достигать до 500 Мбит/c. GPON — современный проводной стандарт связи с качественным интернет-соединением, независящим от общей сетевой нагрузки и внешних факторов», — прокомментировал Василий Русаков, слова которого приводятся в пресс-релизе.

В свою очередь житель Пачелмы Дмитрий Ярцев, который одним из первых подал заявку на подключение после того, как «Ростелеком» проложил на его улице оптику, рассказал, что он и его супруга сразу ощутили разницу между интернетом по телефонной линии и оптоволоконному кабелю.

«Мы установили камеру домашнего видеонаблюдения, которая помогает контролировать порядок на придомовой территории. Супруга по работе получает большие файлы и скачивает их за несколько минут. Скорость впечатляет», — сказал он.

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