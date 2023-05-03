На базовых станциях «МегаФона» в Каменке и Иссинском районе модернизировано климатическое оборудование Связь и ИТ

Пенза, 3 мая 2023. PenzaNews. Инженеры «МегаФона» провели модернизацию климатического оборудования на базовых станциях в городе Каменке и Иссинском районе Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы оператора, поступившем в ИА «PenzaNews» в среду, 3 мая.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Работы по обновлению кондиционеров для телеком-оборудования были выполнены в рамках подготовки к летнему сезону», — сказано в пресс-релизе.

В нем поясняется, что высокая температура воздуха оказывает серьезное влияние на отказоустойчивость сети и, как следствие, корректную работу базовых станций.

«Если кондиционер не работает во время жаркой погоды, оборудование может отключаться. Теперь вероятность выхода из строя минимизирована», — подчеркивается в тексте.

Как отметил директор Пензенского отделения «МегаФона» Сергей Гречко, компания постоянно работает над совершенствованием сети.

«Этой весной установили телеком-оборудование на окраине Каменки, обеспечив качественной связью и мобильным интернетом несколько тысяч жителей и туристов, которые приезжают посмотреть старинный каменный брод времен Золотой Орды. Туристы едут к нам, в том числе из Саранска — дорога идет через Иссинский район, где также модернизировано климатическое оборудование», — сказал он.

Сергей Гречко обратил внимание на то, что ожидается увеличение нагрузки на сеть в связи с ростом турпотока.

«Мы сделали все, чтобы гарантировать бесперебойную работу аппаратуры», — констатировал он.