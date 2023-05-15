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МТС улучшила связь в дачных массивах и местах отдыха в Пензе и окрестностях

13:40 | 15.05.2023 | Связь и ИТ

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Пенза, 15 мая 2023. PenzaNews. Специалисты МТС провели работы по усилению сети в дачных массивах и местах отдыха в Пензе, а также близлежащих Бессоновском и Пензенском районах области, что позволило увеличить скорость мобильного интернета. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в ИА «PenzaNews» в понедельник, 15 мая.

МТС улучшила связь в дачных массивах и местах отдыха в Пензе и окрестностях

Фото: пресс-служба МТС

«К началу летнего сезона компания усилила сеть в Октябрьском районе Пензы — по улице Строителей, вдоль которой расположены садовые товарищества «Заря», «Весна», «Дружба-1», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что новое телеком-оборудование также установлено вблизи железнодорожного переезда на улице 65 лет Победы, где начинаются дачные массивы, у садового дачного товарищества «Ивушка» в районе улицы Антонова и в частном секторе на проспекте Победы.

«4G-покрытие МТС появилось в поселке Березовая Роща у Пензенского водохранилища, где находится одноименный санаторий и пляжные зоны», — указано в тексте.

Из сообщения следует, что работы по усилению сети проведены на территории Бессоновского района — в Сосновке на базе отдыха «Белый лис», известной у любителей рыбалки, и в Подлесном на Светлополянском водохранилище, где расположены детские оздоровительные лагеря и база отдыха «Светлая поляна».

Как отметил директор МТС в Пензенской области Руслан Никитенко, сеть подготовлена к летним нагрузкам, поскольку абоненты компании хотят быть на связи в том числе во время отдыха.

«На даче, на рыбалке, на пляже жители Пензенской области могут пользоваться скоростным мобильным интернетом и всеми возможностями экосистемы МТС, к которым они привыкли в городе», — прокомментировал Руслан Никитенко, слова которого приводятся в пресс-релизе.

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