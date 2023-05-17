«Ростелеком» в рамках проекта «УЦН 2.0» обеспечил мобильной связью шесть сел Пензенской области Связь и ИТ

Пенза, 17 мая 2023. PenzaNews. «Ростелеком» обеспечил шесть малых населенных пунктов Пензенской области сотовой связью стандарта 4G/LTE в рамках реализации второго этапа федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» («УЦН 2.0») с начала 2023 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы оператора, поступившем в ИА «PenzaNews».

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

«Более 1 тыс. 200 жителей сел Кривозерье и Новая Пятина Нижнеломовского района, Уранка Городищенского района, Злобинка Кузнецкого района, Зеленодольское Никольского района и Дмитриевка Иссинского района получили доступ к скоростному интернету, голосовым вызовам и обмену сообщениями», — уточняется в пресс-релизе.

В нем отмечается, что в рамках «УЦН 2.0» осуществляется установка базовых станций в деревнях и селах, где проживают от 100 до 500 человек, в планах на текущий год — обеспечить мобильной связью 26 населенных пунктов.

«После запуска базовых станций в эксплуатацию сельчанам станут доступны услуги оператора мобильной связи Tele2», — поясняется в тексте.

По словам директора Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Василия Русакова, проект «УЦН 2.0» охватывает населенные пункты, где люди годами мечтают о появлении качественной голосовой связи и мобильного интернета, поэтому запуск сети нового поколения является важным шагом к равномерному покрытию цифровыми сервисами всей территории области.

«Вышки подключаются к волоконно-оптическим линиям «Ростелекома», что гарантирует высокую скорость передачи данных», — подчеркнул он.

В свою очередь министр цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области Сергей Балакин напомнил, что в 2022 году в рамках проекта «УЦН 2.0», который реализует Минцифры РФ совместно с «Ростелекомом», мобильная связь четвертого поколения появилась в 23 населенных пунктах региона.

«Теперь жители отдаленных поселений могут без проблем пользоваться всеми преимуществами высокоскоростной сети: обращаться к сервисам телемедицины, порталу госуслуг или делать покупки в онлайн-магазинах», — сказал Сергей Балакин, слова которого приводятся в пресс-релизе.