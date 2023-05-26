«Ростелеком» стал цифровым партнером межрегионального чемпионата по робототехнике «Сурские инженеры» Связь и ИТ

Пенза, 26 мая 2023. PenzaNews. «Ростелеком» стал цифровым партнером открытого межрегионального чемпионата по робототехнике «Сурские инженеры», который пройдет в киноконцертном зале «Пенза» в предстоящие выходные, 27 и 28 мая. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в ИА «PenzaNews».

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Из него следует, что в воскресенье, 28 мая, в 13.00 директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Василий Русаков выступит с лекцией на тему кибербезопасности для детей и взрослых.

«Далее провайдер покажет зрителям два мини-фильма о правилах интернет-гигиены из коллекции видеосервиса Wink. Завершится мероприятие награждением победителей онлайн-викторины «Кибербезопасный мир», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что в чемпионате «Сурские инженеры» примут участие более 100 школьников, студентов и молодых специалистов в возрасте от 7 до 35 лет из разных регионов России, которые продемонстрируют свои умения в 3D-моделировании, в создании и управлении роботами.

«Кроме того, в программе чемпионата запланированы выставки и мастер-классы», — добавляется в тексте.

В сообщении отмечается, что мероприятие призвано поддержать интерес к научно-техническому творчеству и инженерным профессиям.