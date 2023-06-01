В Городище установили «умные» камеры видеонаблюдения от «МегаФона» Связь и ИТ

Пенза, 1 июня 2023. PenzaNews. Система интеллектуальных видеокамер начала работу на улицах города Городище Пензенской области, они установлены на центральной площади, в парке имени Островского, у школы, вблизи торгового центра, краеведческого музея и автостанции. Об этом говорится в сообщении пресс-службы «МегаФона», поступившем в ИА «PenzaNews».

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Теперь эти территории находятся под круглосуточным наблюдением», — сказано в пресс-релизе.

В нем поясняется, что в отличие от обычных систем видеофиксации новый аппаратно-программный комплекс не только собирает информацию, он анализирует ее и оперативно реагирует на любое чрезвычайное происшествие.

«Главная задача — обеспечить комфорт и защищенность городской инфраструктуры. [...] Любая нештатная ситуация автоматически анализируется, и тревожный сигнал направляется в соответствующую службу. Например, сигнал о возгорании поступает в МЧС, а в случае хулиганства или вандализма оперативно оповещают полицию», — отмечается в тексте.

В сообщении добавляется, что все данные хранятся в облачном сервисе, видео с камер могут оперативно просматривать сотрудники районной администрации, правоохранительных органов и пожарно-спасательного центра.

«Установленные видеокамеры имеют широкий угол обзора и способны снимать в темноте, обеспечивая высокое качество изображения в любое время суток. Формат 4K позволяет рассмотреть детали даже на расстоянии нескольких десятков метров», — уточняется в пресс-релизе.

По словам исполняющего обязанности главы Городищенского района Павла Мигина, муниципальное образование стало первым в области, где «умные» камеры видеонаблюдения помогают обеспечить охрану общественного порядка.

«Они направлены главным образом на пешеходные зоны и общественные пространства. Почти 8 тыс. наших жителей теперь чувствуют себя спокойнее по вечерам, и случаев вандализма по отношению к реконструированным объектам инфраструктуры стало меньше. Первые дни работы камер уже дали результаты — нарушений общественного порядка не зафиксировано. Контролировать происходящее очень удобно благодаря облачным решениям, которые предоставили наши партнеры из «МегаФона», — отметил он.

В свою очередь директор Пензенского отделения «МегаФона» Сергей Гречко сообщил, что для бесперебойной работы частотный спектр в диапазоне 900 МГц был расширен на 20%, тем самым увеличилась емкость сети.

«При подключении камер нагрузка на сеть повысилась, но наши абоненты этого не почувствовали. Сделали все под ключ: закупили камеры, роутеры, крепежное оборудование, провели монтаж. Последние несколько дней тестировали — отлично работает», — сказал Сергей Гречко, слова которого приводятся в пресс-релизе.