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«Ростелеком» организовал видеонаблюдение на дополнительной площадке ЦМИТ «Прогресс» в Пензе

12:20 | 06.06.2023 | Связь и ИТ

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Пенза, 6 июня 2023. PenzaNews. «Ростелеком» подключил облачный сервис «Видеонаблюдение» на дополнительной площадке центра молодежного инновационного творчества «Прогресс», которая расположена в финансово-экономическом лицее №29 города Пензы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы провайдера, поступившем в ИА «PenzaNews».

«Ростелеком» организовал видеонаблюдение на дополнительной площадке ЦМИТ «Прогресс» в Пензе

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

«Теперь сотрудники администрации могут в реальном времени наблюдать за учебным процессом, безопасностью детей и сохранностью оборудования в классах», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что для этого подходят различные мобильные устройства: можно смотреть онлайн-трансляцию или обращаться к архиву записей из любой точки, где есть интернет.

По словам руководителя проектов центра молодежного инновационного творчества «Прогресс» Михаила Кочмарева, ЦМИТ давно сотрудничает с «Ростелекомом».

«Два года назад компания оборудовала камерами видеонаблюдения первую мастерскую, которая действует на территории школы №64, а сегодня облачный сервис охватывает все наши филиалы. Запись уроков помогает преподавателям посмотреть со стороны на творческий процесс создания роботов и совершенствовать методику обучения на кружковых занятиях», — пояснил он.

В свою очередь директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Василий Русаков сообщил, что сначала провайдер подключил в учебных классах дополнительной площадки «Прогресса» интернет, а затем — сервис для контроля учебного процесса.

«Благодаря видеонаблюдению центр получил комплексное решение, напрямую интегрированное с облачным хранилищем «Ростелекома». Для организации услуги понадобились только камеры и выход в сеть», — сказал Василий Русаков, слова которого приводятся в пресс-релизе.

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