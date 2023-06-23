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МТС увеличила скорость мобильного интернета в «Спутнике»

11:46 | 23.06.2023 | Связь и ИТ

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Пенза, 23 июня 2023. PenzaNews. Цифровая экосистема МТС увеличила скорость мобильного интернета в микрорайоне «Город Спутник» в селе Засечном Пензенской области благодаря установке нового оборудования. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в ИА «PenzaNews».

МТС увеличила скорость мобильного интернета в «Спутнике». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«После установки новой базовой станции [...] скорость мобильного интернета заметно увеличилась в новостройках жилых комплексов «Семейный» и «Радужные дворы», расположенных вдоль улицы Алой. После проведенных работ жители микрорайона даже в часы максимальной нагрузки на сеть могут комфортно пользоваться мобильным интернетом, быстро загружать обновления, программы и онлайн-игры, общаться по видеосвязи и использовать онлайн-сервисы экосистемы», — сказано в пресс-релизе.

В нем подчеркивается, что обновленная сеть охватывает не только жилые кварталы, но и объекты социальной инфраструктуры.

Как отметил директор МТС в Пензенской области Руслан Никитенко, «Спутник» является одним из динамично развивающихся микрорайонов.

«Новые жилые комплексы привлекают молодые семьи — самых активных пользователей мобильного интернета. В «Спутнике» регулярно проходят крупные культурные мероприятия — фестивали, праздники, концерты, которые собирают жителей со всей Пензы. Усиление сети позволит жителям и гостям микрорайона всегда оставаться на связи, комфортно пользоваться скоростным мобильным интернетом и сервисами нашей экосистемы», — прокомментировал Руслан Никитенко, слова которого приводятся в пресс-релизе.

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