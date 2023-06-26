«Ростелеком» запустил в эксплуатацию новую оптическую сеть в трех селах Кузнецкого района Связь и ИТ

Пенза, 26 июня 2023. PenzaNews. «Ростелеком» построил 5 км магистрального канала связи и 10 км распределительной сети в трех селах Кузнецкого района Пензенской области — Большой Труев, Малый Труев и Татарский Канадей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы оператора, поступившем в ИА «PenzaNews».

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

В нем уточняется, что доступ к высокоскоростному интернету и современным телеком-сервисам получили жители 1 тыс. 324 домов.

«Высокоскоростной интернет позволяет жителям частных домовладений выходить в сеть одновременно с разных устройств, быстро загружать объемные файлы и подключать цифровые услуги — интерактивное телевидение и онлайн-кинотеатр Wink, домашнее облачное видеонаблюдение и систему «Умный дом», — поясняется в тексте.

Как подчеркнул директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Василий Русаков, оператор продолжает инвестировать в развитие современной инфраструктуры.

«Мы построили сети в трех крупных селах, где есть спрос на цифровые сервисы. Новые линии связи ускорят интернет до 500 Мбит/с. Этой скорости вполне достаточно, чтобы клиенты компании могли решать повседневные задачи онлайн», — прокомментировал Василий Русаков, слова которого приводятся в пресс-релизе.