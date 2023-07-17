«Ростелеком» представил решения для цифровизации сельхозпредприятий Пензенской области Связь и ИТ

Пенза, 17 июля 2023. PenzaNews. «Ростелеком» представил решения для цифровизации сельхозпредприятий Пензенской области в рамках агромероприятия «День поля», состоявшегося в Каменском районе.

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

Как следует из сообщения пресс-службы оператора, поступившего в ИА «PenzaNews», крупным агрохолдингам компания предложила сервис неинвазивного взвешивания: благодаря цифровым камерам с модулями видеоаналитики, размещаемым на животноводческих комплексах над зоной кормления, можно в режиме онлайн следить за привесом, оценивать кормовую программу и при необходимости корректировать условия содержания поголовья.

По словам директора Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Василия Русакова, неинвазивное взвешивание в животноводстве востребовано в первую очередь на предприятиях с большим поголовьем.

«Меньше чем за минуту камеры могут определить массу 200 особей с точностью до 98,5%. Бесконтактный метод избавляет животных от стресса и позволяет фермерам оптимизировать затраты», — подчеркнул он.

Кроме того, посетители «Дня поля» ознакомились с системой контроля передвижения техники, которая внедрена в шести регионах России.

Как пояснил представитель компании-разработчика «Гейзер-Телеком» Роман Зайцев, программно-аппаратный комплекс состоит из контроллеров и датчиков.

«Устройства устанавливаются на транспортные средства и фиксируют передвижение техники во время уборки в поле, приемки и погрузки в зерновозы, а также транспортировки к месту хранения. Сервис обеспечивает оперативный обмен информацией между сельхозпроизводителями», — сказал Роман Зайцев, слова которого приводятся в пресс-релизе.