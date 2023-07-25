«Билайн» проанализировал, туристы из каких регионов чаще остальных посещают «Тарханы»
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Пенза, 25 июля 2023. PenzaNews. Оператор связи «Билайн» на основе анализа обезличенных данных выяснил, туристы из каких регионов России чаще остальных посещают государственный лермонтовский музей-заповедник «Тарханы», расположенный в Белинском районе Пензенской области.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
«Самыми «ярыми» любителями творчества [поэта Михаила Лермонтова] можно назвать жителей Белгородской, Брянской, Воронежской, Липецкой, Московской, Пензенской, Саратовской и Тамбовской областей, а также республик Татарстан и Чувашия. Так, по данным мобильного оператора «Билайн», именно туристы из этих регионов чаще остальных совершают путешествие в село Лермонтово», — говорится в пресс-релизе, поступившем в ИА «PenzaNews».
В нем отмечается, что в период с июня 2022 года по июнь 2023 года пользователи «Билайна», находясь в «Тарханах», потратили почти 180 тыс. Гб мобильного интернет-трафика, что эквивалентно 153 млн. загруженным в соцсети фото или более 9 млн. видеороликов.
«Учитывая столь высокую популярность «Тархан», [...] в конце прошлого года оператор провел технические работы на сети вблизи усадьбы. Благодаря рефармингу, или перераспределению частот в диапазоне LTE 2100 МГц, на территории музейного комплекса выросли средние скорости мобильного интернета, и теперь клиенты «Билайна», отправляясь в путь, могут проложить маршрут, используя онлайн-карты, оперативно найти нужную информацию в сети или быстро связаться с близкими», — сказано в тексте.
«Тарханы — это одна из главных «жемчужин» нашей области, которая ежегодно привлекает тысячи туристов из разных уголков страны. А с наступлением отпускного сезона количество желающих проникнуться духом прошлой эпохи и увидеть мир таким, как его видел в свое время Михаил Лермонтов, увеличивается в разы. Так, именно на июнь–июль приходится пик потребления интернет-трафика. Поэтому мы заранее провели все необходимые технические улучшения на сети, чтобы наши клиенты могли комфортно пользоваться мобильными сервисами даже в лесостепных просторах, в которых располагается усадьба», — прокомментировал директор пензенского отделения «Билайна» Антон Тайдонов, слова которого приводятся в пресс-релизе.