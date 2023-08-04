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В Никольске из-за урагана повреждено около 70% воздушных линий связи «Ростелекома», ведутся восстановительные работы

18:08 | 04.08.2023 | Связь и ИТ

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Пенза, 4 августа 2023. PenzaNews. Около 70% воздушных линий связи «Ростелекома» повреждено в Никольске Пензенской области из-за урагана, ремонтные бригады ведут восстановительные работы. Об этом сообщил пресс-секретарь Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Макаров.

В Никольске из-за урагана повреждено около 70% воздушных линий связи «Ростелекома», ведутся восстановительные работы

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

«Никольск. 29 июля в городе прошел ураган. Стихия ударила по жилому сектору, предприятиям, повредила линии электропередач и связи. В городе введен режим чрезвычайной ситуации. По оценкам технического блока филиала, в городе повреждено около 70% воздушных линий связи «Ростелекома». Сильный ветер валил столбы, рвал оптику и медь, срывал с опор распредкоробки. Сейчас оценивается ущерб от урагана», — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте» в пятницу, 4 августа.

Алексей Макаров подчеркнул, что в Никольске работают ремонтные бригады из всех сервисных центров филиала.

«Наши ребята в жаркую погоду продолжают восстанавливать распределительные сети, чтобы обеспечить абонентов телефонией и интернетом. В первую очередь к услугам связи подключаются социально значимые учреждения», — отметил пресс-секретарь филиала.

«Спасибо, коллеги, за ваш труд!» — добавил он.

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