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МТС усилила сеть LTE в Земетчино

11:15 | 18.08.2023 | Связь и ИТ

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Пенза, 18 августа 2023. PenzaNews. Цифровая экосистема МТС усилила сеть LTE на территории рабочего поселка Земетчино Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в ИА «PenzaNews» в пятницу, 18 августа.

МТС усилила сеть LTE в Земетчино. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем подчеркивается, что в результате модернизации существующего и установки нового оборудования средняя скорость передачи данных в населенном пункте выросла на 30%.

«После проведенных в поселке работ местные жители и гости района [...] получили доступ к высокоскоростному мобильному интернету МТС. Теперь абоненты даже в часы максимальной нагрузки на сеть могут комфортно пользоваться мобильным интернетом, быстро загружать обновления, программы и онлайн-игры и общаться по видеосвязи с друзьями и родными», — сказано в тексте.

Как отметил директор МТС в Пензенской области Руслан Никитенко, Земетчинский район, расположенный на северо-западе региона, имеет большой потенциал для развития локального туризма.

«Усиление сети в Земетчино позволит и жителям, и гостям поселка комфортно пользоваться мобильной связью, скоростным интернетом и всеми возможностями экосистемы МТС для работы, учебы и обмена впечатлениями», — прокомментировал Руслан Никитенко, слова которого приводятся в пресс-релизе.

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