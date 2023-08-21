«Ростелеком» в рамках проекта «УЦН 2.0» обеспечил мобильной связью 11 населенных пунктов Пензенской области Связь и ИТ

Пенза, 21 августа 2023. PenzaNews. «Ростелеком» обеспечил 11 малых населенных пунктов Пензенской области сотовой связью стандарта 4G/LTE в рамках реализации второго этапа федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» («УЦН 2.0»). Об этом говорится в сообщении пресс-службы оператора, поступившем в ИА «PenzaNews» в понедельник, 21 августа.

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

В нем уточняется, что устойчивая мобильная связь появилась в селах Алексеевка, Мордовский Ишим, Дьячевка, Чубаровка, Базарная Кеньша, Мокрый Мичкасс, Нижняя Липовка, Пичилейка, Новая Яксарка, а также в поселках Зеленый Дол и Лесной.

В пресс-релизе отмечается, что в рамках «УЦН 2.0» осуществляется установка базовых станций в деревнях и селах, где проживают от 100 до 500 человек, в планах на текущий год — обеспечить мобильной связью еще 15 населенных пунктов.

«После запуска базовых станций в эксплуатацию сельчанам станут доступны услуги оператора мобильной связи Tele2», — поясняется в тексте.

По словам директора Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Василия Русакова, специалисты находят наиболее оптимальный вариант размещения базовой станции в населенном пункте, чтобы обеспечить наилучшее покрытие территории.

«Жители очень ждут мобильного интернета и качественной голосовой связи. Обычно в первый день запуска сети многие сельчане меняют свои кнопочные телефоны на смартфоны, чтобы сразу после замены SIM-карты совершить первый в жизни видеозвонок», — сказал он.

В свою очередь министр цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области Сергей Балакин подчеркнул, что благодаря реализации проекта «УЦН 2.0» на карте региона остается все меньше населенных пунктов, в которых отсутствует мобильная связь.

«Теперь жители сел, где заработали базовые станции, смогут использовать любые цифровые сервисы, общаться с родными, а при необходимости — оперативно связываться с экстренными службами», — прокомментировал Сергей Балакин, слова которого приводятся в пресс-релизе.