«Ростелеком» построил оптическую сеть в рабочем поселке Евлашево, селах Анненково и Радищево Связь и ИТ

Пенза, 14 сентября 2023. PenzaNews. «Ростелеком» построил оптическую сеть в рабочем поселке Евлашево, селах Анненково и Радищево Кузнецкого района Пензенской области, где ранее использовалась медная телеком-инфраструктура. Об этом говорится в сообщении пресс-службы оператора, поступившем в ИА «PenzaNews».

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

«Доступ к скоростному интернету и современным цифровым сервисам получили 1 тыс. 980 семей», — уточняется в пресс-релизе.

В нем поясняется, что новые сети подведены практически к каждому дому, для этого было проложено более 10 км магистрально-уличных линий.

Как отметил директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Василий Русаков, крупные населенные пункты Кузнецкого района постепенно переводятся на оптическую инфраструктуру.

«Еще на этапе формирования инвестпрограммы жители поселений обращались к нам за подключением современных цифровых услуг», — сообщил он.

Василий Русаков добавил, что в Евлашево, Анненково и Радищево живет много молодых семей с детьми школьного возраста и студентов колледжей.

«Быстрый и стабильный интернет поможет молодежи обеспечить комфортный доступ к образовательным онлайн-ресурсам», — сказал директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком», слова которого приводятся в пресс-релизе.