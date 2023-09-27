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«Ростелеком» построил оптическую сеть в селе Пушанино

11:39 | 27.09.2023 | Связь и ИТ

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Пенза, 27 сентября 2023. PenzaNews. «Ростелеком» построил оптическую сеть в селе Пушанино Белинского района Пензенской области, доступ к скоростному интернету и современным цифровым сервисам получили около 650 семей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы оператора, поступившем в ИА «PenzaNews».

«Ростелеком» построил оптическую сеть в селе Пушанино

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

«В частном секторе при прокладке оптоволокна применяется технология GPON (Gigabit Passive Optical Network — гигабитная пассивная оптическая сеть). Оптика заводится непосредственно в дом», — поясняется в тексте.

В нем отмечается, что по одному кабелю можно подключить домашний интернет, видеосервис Wink для просмотра сотен телеканалов, десятков тысяч фильмов и сериалов и видеонаблюдение для обеспечения безопасности жилья.

«Пушанино — крупное село, где спрос на современные телеком-услуги достаточно высок. Мы не могли обеспечить всех желающих цифровыми сервисами из-за устаревшей медной инфраструктуры связи, поэтому решили построить оптическую сеть нового поколения. Теперь пользователи могут подключать к интернету множество устройств, скачивать за считанные секунды большие объемы информации и смотреть ТВ-контент в высоком разрешении», — прокомментировал директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Василий Русаков, слова которого приводятся в пресс-релизе.

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