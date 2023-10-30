«Ростелеком» с начала года модернизировал оптическую сеть передачи данных в 50 многоквартирных домах Пензы Связь и ИТ

Пенза, 30 октября 2023. PenzaNews. Специалисты «Ростелекома» с начала 2023 года модернизировали оптическую сеть передачи данных в 50 многоквартирных домах Пензы, установив коммутаторы с гигабитными портами доступа в интернет. Об этом говорится в сообщении пресс-службы оператора, поступившем в ИА «PenzaNews».

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

«Оборудование позволяет абонентам компании выходить в интернет на скорости выше 100 Мбит/с, получать и передавать большие объемы информации за короткое время. Монтаж объектов связи оператор осуществляет за счет собственных инвестиций», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что новое оборудование установлено в многоквартирных домах жилых комплексов «Арбековская застава», «Фаворит» и в центральной части Пензы.

«Ростелеком» постоянно модернизирует действующее оборудование и строит новые линии, чтобы жители могли подключать современные цифровые сервисы. Если клиент желает перейти на максимальный по характеристикам тарифный план, мы заказываем гигабитный коммутатор, устанавливаем его в доме и переключаем абонентскую линию. После запуска узла доступа пользователи могут выходить в интернет на более высокой скорости», — прокомментировал директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Василий Русаков, слова которого приводятся в пресс-релизе.