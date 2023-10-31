«Ростелеком» построил оптическую сеть в Рамзае Связь и ИТ

Пенза, 31 октября 2023. PenzaNews. «Ростелеком» построил оптическую сеть в селе Рамзай Мокшанского района Пензенской области, доступ к скоростному интернету и современным цифровым сервисам получили 546 семей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы оператора, поступившем в ИА «PenzaNews».

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

В нем указано, что ранее в населенном пункте использовалась медная телеком-инфраструктура, которая имела ограничения по количеству пользователей и скорости, теперь новые сети подведены к каждому дому, специалисты протянули более 10 км магистрально-уличных линий.

В тексте поясняется, что в частном секторе при прокладке оптоволокна применяется технология GPON (Gigabit Passive Optical Network — гигабитная пассивная оптическая сеть); по одному кабелю, который заводится непосредственно в дом, можно подключить высокоскоростной интернет, видеосервис Wink для просмотра телеканалов, фильмов и сериалов, а также видеонаблюдение.

«Рамзай — пригород Пензы, здесь активно ведется строительство индивидуальных жилых домов, поэтому спрос на современные телеком-услуги достаточно высок. Раньше мы не могли обеспечить цифровыми сервисами всех желающих из-за устаревшей медной инфраструктуры связи. Ввод в эксплуатацию нового оборудования позволит провайдеру переключить действующих абонентов на волоконно-оптические технологии доступа в интернет и удовлетворить спрос потенциальных клиентов», — прокомментировал директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Василий Русаков, слова которого приводятся в пресс-релизе.