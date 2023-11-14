«Ростелеком» объявил о старте конкурса журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее» Связь и ИТ

Пенза, 14 ноября 2023. PenzaNews. «Ростелеком» объявил о старте XIII конкурса «Вместе в цифровое будущее», к участию в котором приглашаются региональные журналисты и блогеры, в том числе из Пензенской области.

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

Прием материалов будет осуществляться по 29 февраля 2024 года.

Предусмотрено пять основных номинаций — «Печатная пресса», «Телевидение и видеоконтент в СМИ», «Радио и подкасты», «Интернет-СМИ», «Социальные медиа», а также три специальные — «Российские решения для IT-индустрии: вызовы и перспективы» от Минцифры России, «Спутники для людей» от РТКОММ и «Киберриски в детской среде» от Альянса по защите детей в цифровой среде.

Согласно условиям, размещенным на официальном сайте конкурса, принимаются работы, вышедшие в СМИ и блогосфере в период с 1 апреля 2023 года по 29 февраля 2024-го.

Они могут быть посвящены технологическим трендам, инновационным технологиям, цифровым решениям в сфере IT, результатам применения диджитал-сервисов.

Конкурс «Вместе в цифровое будущее» традиционно пройдет на региональном и федеральном уровнях. Победителей определят эксперты медийного сообщества, интернет-отрасли и телекоммуникационного рынка.

Итоги регионального этапа будут подведены в мае, федерального — в июне будущего года.

Победители федерального этапа — участники, занявшие первые места в основных номинациях, и призеры, отмеченные в спецноминациях, — в сентябре посетят Байконур.

Как отметила вице-президент по внешним коммуникациям «Ростелекома» Кира Кирюхина, ежегодно организаторы расширяют тематику конкурса.

«Новым направлением этого года стали спутниковые технологии, улучшающие жизнь. Логическим итогом конкурса будет поездка победителей федерального этапа на крупнейший в мире космодром. Финалисты окажутся свидетелями запуска российского пилотируемого космического корабля», — приводятся слова Киры Кирюхиной в пресс-релизе оператора, распространенном по случаю старта конкурса «Вместе в цифровое будущее».