«МегаФон» обновил телеком-оборудование в Заречном Связь и ИТ

Пенза, 6 декабря 2023. PenzaNews. «МегаФон» установил новое телеком-оборудование в городе Заречном Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы оператора, поступившем в ИА «PenzaNews».

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«Технические специалисты компании провели работы в спальном микрорайоне Заречного: здесь находятся девятиэтажки, две школы, детский сад и торговый центр. Инженеры «МегаФона» установили современное оборудование и задействовали частоты LTE 1800, 2600 МГц. Эти диапазоны обеспечивают максимальное проникновение сотового сигнала в здания со множеством перегородок», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что по результатам замеров, сделанных инженерами оператора, средняя скорость передачи данных в настоящее время составляет около 70 Мбит/с, а самая высокая — 100 Мбит/c.

«Этого достаточно, чтобы без задержек пользоваться всеми цифровыми сервисами: скачивать информацию, смотреть фильмы, слушать музыку в потоковом формате», — поясняется в тексте.

«Заречный — это компактный город, в котором проживает около 60 тыс. человек. Несмотря на достаточно развитую инфраструктуру, чтобы весело провести время с семьей или друзьями, купить оригинальные вещи или освоить новое хобби, необходимо выезжать в столицу. Благодаря мобильному интернету 4G абоненты могут общаться с родными по видеосвязи и обмениваться фото, а также изучать дистанционные курсы, заказывать любые товары буквально за секунды, посещать онлайн-выставки или экскурсии», — прокомментировал директор Пензенского отделения «МегаФона» Сергей Гречко, слова которого приводятся в пресс-релизе.