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«Ростелеком» обеспечил трансляцию прямой линии с пензенским губернатором на региональных телеканалах

12:19 | 08.12.2023 | Связь и ИТ

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Пенза, 8 декабря 2023. PenzaNews. «Ростелеком» обеспечил трансляцию на региональных телеканалах прямой линии с губернатором Пензенской области Олегом Мельниченко, которая состоялась в минувший четверг, 7 декабря. Об этом говорится в сообщении пресс-службы оператора, поступившем в ИА «PenzaNews».

«Ростелеком» обеспечил трансляцию прямой линии с пензенским губернатором на региональных телеканалах

Фото: Pnzreg.ru

«Провайдер протянул в драмтеатр, где проводилось мероприятие, оптические линии связи, смонтировал оборудование интернет-доступа и подключил передвижную ТВ-студию к закрытой сети передачи данных», — указано в тексте.

Как отметил директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Василий Русаков, компания ежегодно обеспечивает связью прямую линию с главой региона.

«Технологические ресурсы компании позволяют это делать оперативно и качественно. Подготовка к мероприятию началась за две недели до эфира. Накануне онлайн-диалога наши специалисты еще раз проверили работоспособность всех систем. Общение граждан с губернатором прошло без сбоев: сеть работала в штатном режиме», — прокомментировал он.

В свою очередь заместитель руководителя аппарата – начальник управления информационной политики и пресс-службы губернатора и правительства Пензенской области Андрей Попков подчеркнул, что задача по проведению прямой линии с главой региона, которая стояла перед работниками телевидения и связи, успешно выполнена.

«Прямая линия с губернатором — социально значимое региональное мероприятие. Над проектом работала большая команда инженеров. Связисты и телевизионщики справились с задачей: онлайн-трансляцию смогли увидеть тысячи жителей губернии», — сказал Андрей Попков, слова которого приводятся в сообщении.

В тексте напоминается, что на прямую линию с губернатором Олегом Мельниченко поступило более 2,1 тыс. обращений, трансляция длилась два часа.

«Пензенские абоненты интерактивного телевидения Wink могут посмотреть программу в записи на местных телеканалах. Она доступна для просмотра в течение трех суток с момента выхода в эфир», — говорится в пресс-релизе.

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