«Ростелеком» построил оптическую сеть в Беково Связь и ИТ

Пенза, 15 декабря 2023. PenzaNews. «Ростелеком» запустил в эксплуатацию оптическую сеть в кварталах частной застройки рабочего поселка Беково Пензенской области, доступ к скоростному интернету и цифровым сервисам получили 2 тыс. 462 семьи. Об этом говорится в сообщении пресс-службы оператора, поступившем в ИА «PenzaNews».

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

«В частном секторе при прокладке оптоволокна применяется технология GPON (Gigabit Passive Optical Network — гигабитная пассивная оптическая сеть). Оптика заводится непосредственно в дом», — поясняется в тексте.

В нем отмечается, что по одному кабелю можно подключить домашний интернет, видеосервис Wink для просмотра сотен телеканалов, десятков тысяч фильмов и сериалов и видеонаблюдение для обеспечения безопасности жилья.

«На строительство объектов связи в частном секторе Беково потребовалось полтора месяца. Мы сдали сеть раньше запланированных сроков за счет оперативной поставки оборудования и сопутствующих материалов. Оптические линии подведены почти к каждому дому. Новая технология обеспечивает быструю загрузку веб-ресурсов, моментальный обмен тяжелыми файлами и позволяет смотреть видеоконтент в форматах HD и 4К», — прокомментировал директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Василий Русаков, слова которого приводятся в пресс-релизе.