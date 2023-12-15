16:09:31 Пятница, 15 декабря
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

«Ростелеком» построил оптическую сеть в Беково

10:41 | 15.12.2023 | Связь и ИТ

Печать

Пенза, 15 декабря 2023. PenzaNews. «Ростелеком» запустил в эксплуатацию оптическую сеть в кварталах частной застройки рабочего поселка Беково Пензенской области, доступ к скоростному интернету и цифровым сервисам получили 2 тыс. 462 семьи. Об этом говорится в сообщении пресс-службы оператора, поступившем в ИА «PenzaNews».

«Ростелеком» построил оптическую сеть в Беково

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

«В частном секторе при прокладке оптоволокна применяется технология GPON (Gigabit Passive Optical Network — гигабитная пассивная оптическая сеть). Оптика заводится непосредственно в дом», — поясняется в тексте.

В нем отмечается, что по одному кабелю можно подключить домашний интернет, видеосервис Wink для просмотра сотен телеканалов, десятков тысяч фильмов и сериалов и видеонаблюдение для обеспечения безопасности жилья.

«На строительство объектов связи в частном секторе Беково потребовалось полтора месяца. Мы сдали сеть раньше запланированных сроков за счет оперативной поставки оборудования и сопутствующих материалов. Оптические линии подведены почти к каждому дому. Новая технология обеспечивает быструю загрузку веб-ресурсов, моментальный обмен тяжелыми файлами и позволяет смотреть видеоконтент в форматах HD и 4К», — прокомментировал директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Василий Русаков, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Читайте также
Завершен капитальный ремонт здания бывшего кинотеатра «Москва» В Сердобске мужчина получил 3,5 года лишения свободы за две кражи, нарушение неприкосновенности жилища и угон
До двух лет лишения свободы грозит пензенцу, который сдал в комиссионный магазин найденный на улице телефон В Пензе мужчина угрожал сожительнице убийством, возбуждено уголовное дело
Жительница Пензы стала жертвой мошенничества при покупке швейной машинки Шестой этап фестиваля Гран-при по легкой атлетике «Здоровый город – здоровые люди» пройдет 16 декабря
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама