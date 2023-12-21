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«МегаФон» расширил сеть LTE в 36 малых населенных пунктах Пензенской области

14:20 | 21.12.2023 | Связь и ИТ

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Пенза, 21 декабря 2023. PenzaNews. «МегаФон» расширил сеть LTE в 36 малых населенных пунктах Пензенской области, высокоскоростной интернет стал доступен 9,5 тыс. сельчан. Об этом говорится в сообщении пресс-службы оператора, поступившем в ИА «PenzaNews».

«МегаФон» расширил сеть LTE в 36 малых населенных пунктах Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем отмечается, что сеть запущена в рамках проекта «Устранение цифрового неравенства».

«Оператор охватил 36 малых населенных пунктов численностью от 110 до 600 человек. В числе районов, в которых появились телеком-объекты, — Нижнеломовский, Никольский, Городищенский, Малосердобинский, Камешкирский, Пензенский, Кузнецкий и Белинский. Жителям стали доступны важные сервисы, которые для городских абонентов обыденны, — [...] «Госуслуги», дистанционная запись к врачу, веб-ресурсы для работы и образовательные онлайн-курсы», — поясняется в тексте.

«Наш регион — это край уникальных древних культурных памятников, природных достопримечательностей, которые находятся за территорией столицы. Чтобы привлечь туристов, мы продолжаем расширять покрытие сети и устранять «белые пятна» на карте. Для нас важно, чтобы каждый абонент в любой момент мог позвонить или воспользоваться услугами мобильного интернета. Введенное в эксплуатацию оборудование уже помогает гостям и местным жителям легче и быстрее общаться с близкими в мессенджерах и делиться контентом», — прокомментировал директор «МегаФона» в Пензенской области Сергей Гречко, слова которого приводятся в пресс-релизе.

В нем подчеркивается, что высокую потребность в услугах связи подтверждает активный рост трафика в малых населенных пунктах: по сравнению с 2022 годом он увеличился на 20%, а средний расход передачи данных на одного абонента — на 23%.

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