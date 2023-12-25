«Ростелеком» в рамках проекта «УЦН 2.0» в 2023 году обеспечил мобильной связью 28 малых населенных пунктов Пензенской области Связь и ИТ

Пенза, 25 декабря 2023. PenzaNews. «Ростелеком» в 2023 году обеспечил 28 малых населенных пунктов Пензенской области сотовой связью стандарта 4G/LTE в рамках реализации второго этапа федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» («УЦН 2.0»). Об этом говорится в сообщении пресс-службы оператора, поступившем в ИА «PenzaNews» в понедельник, 25 декабря.

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» завершил в Пензенской области запланированные на этот год работы по федеральному проекту «Устранение цифрового неравенства». [...] Оператор установил 28 базовых станций в малых селах региона», — сказано в тексте.

В нем напоминается, что в рамках «УЦН 2.0» осуществляется установка базовых станций в деревнях и селах, где проживают от 100 до 500 человек, после запуска оборудования в эксплуатацию жители могут подключить услуги оператора Tele2.

«Работы по проекту «УЦН 2.0» велись в 18 районах губернии в течение года. Сначала инженеры выбирали оптимальное место для расположения вышек, чтобы обеспечить наилучшее покрытие, потом до каждой базовой станции прокладывалась оптическая линия и монтировалось оборудование. Отставаний от графика не было: в 28 селах сеть 4G запущена в намеченные сроки», — прокомментировал директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Василий Русаков.

В свою очередь министр цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области Сергей Балакин подчеркнул, что запуск базовых станций в рамках проекта «УЦН 2.0» позволяет обеспечить качественной связью не только сельчан, но и гостей населенных пунктов.

«Например, сотовая сеть стандарта 4G появилась в старинных селах Даньшино и Радищево. Летом на этих территориях проходят фестивали национальных культур. А село Зубрилово [...] входит в большой экскурсионный маршрут по родовым поместьям. Местные жители и гости могут совершать видеозвонки, обмениваться файлами и загружать информацию с веб-ресурсов», — сказал Сергей Балакин, слова которого приводятся в пресс-релизе.

В тексте отмечается, что в планах на 2024 год — обеспечить мобильной связью еще 28 малых населенных пунктов Пензенской области, список будет сформирован Минцифры России с учетом голосования на портале госуслуг.