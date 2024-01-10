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«Ростелеком» провел скоростной интернет в частный сектор Тамалы

16:09 | 10.01.2024 | Связь и ИТ

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Пенза, 10 января 2024. PenzaNews. «Ростелеком» завершил строительство современной сети связи в частном секторе рабочего поселка Тамала Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы оператора, поступившем в ИА «PenzaNews».

«Ростелеком» провел скоростной интернет в частный сектор Тамалы

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

«Специалисты компании проложили более 7 км волоконно-оптических линий. Новая техническая инфраструктура позволит 2 тыс. 446 семьям подключить цифровые сервисы», — отмечается в тексте.

Из него следует, что в частном секторе при прокладке оптоволокна применяется технология GPON (Gigabit Passive Optical Network — гигабитная пассивная оптическая сеть), обеспечивающая устойчивое интернет-соединение и высокую скорость передачи данных.

«Мы начали изучать спрос на телеком-услуги еще за два месяца до начала строительства оптики — обходили территории и общались с тамалинцами. Потребность в подключении базовых сервисов «Ростелекома» оказалась высокой. В этом году в Тамале реализован самый крупный инвестпроект в сегменте частной застройки. Современная проводная интернет-связь одновременно появилась на 82 улицах населенного пункта», — прокомментировал директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Василий Русаков, слова которого приводятся в пресс-релизе.

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