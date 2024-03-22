«Ростелеком» построил оптическую сеть в Золотаревке Связь и ИТ

Пенза, 22 марта 2024. PenzaNews. «Ростелеком» построил оптическую сеть в рабочем поселке Золотаревка Пензенской области, доступ к скоростному интернету и современным цифровым сервисам получили 653 семьи. Об этом говорится в сообщении пресс-службы оператора, поступившем в ИА «PenzaNews».

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

В нем указано, что ранее в населенном пункте использовалась медная телеком-инфраструктура, которая имела ограничения по количеству пользователей и скорости, теперь новые сети подведены к большинству домов, специалисты протянули более 10 км линий связи.

В тексте поясняется, что при прокладке оптоволокна применялась технология GPON (Gigabit Passive Optical Network — гигабитная пассивная оптическая сеть), обеспечивающая устойчивое интернет-соединение и высокую скорость передачи данных.

«Золотаревка — крупный поселок, расположенный недалеко от Пензы. Здесь активно ведется строительство индивидуальных жилых домов, поэтому спрос на современные телеком-услуги достаточно высок. Ввод в эксплуатацию современной сети позволит провайдеру перевести действующих абонентов на волоконно-оптические технологии доступа и подключить новых», — прокомментировал директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Василий Русаков, слова которого приводятся в пресс-релизе.