В Пензенской области победителем фиджитал-турнира на кубок «Ростелекома» стала команда IT-колледжа Связь и ИТ

Пенза, 20 мая 2024. PenzaNews. Команда «Великолепная четверка» из пензенского колледжа информационных и промышленных технологий одержала победу в фиджитал-турнире на кубок «Ростелекома», который проводился среди студентов ссузов и вузов региона на VR-арене в торгово-развлекательном центре «Салют». Об этом говорится в сообщении пресс-службы оператора.

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

«Второе место заняли «Снегири» из ПГУ, третье — «Молодая гвардия» из школы села Вазерки Бессоновского района», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что победители и призеры получили брендированные гаджеты, промокоды на подписку видеосервиса Wink и сертификаты на бесплатную игру на арене виртуальной реальности.

«За победу в кубке «Ростелекома» боролись 48 команд. Студенты сражались в дисциплине «Трехмерный тактический бой». Спортсменам в VR-шлемах необходимо было поразить противника во время перемещения по виртуальной местности. Соревнования включали три отборочных этапа. В финале встретились шесть фиджитал-отрядов. Команда «Великолепная четверка» из IT-колледжа набрала около 400 очков, оставив соперников далеко позади», — указано в сообщении.

В тексте отмечается, что партнерами состязаний выступили федерация фиджитал-спорта Пензенской области и региональное отделение общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых».

Комментируя итоги, директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Василий Русаков заявил, что решено проводить турнир каждый год.

«Большое количество участников состязания показало, что фиджитал-спорт становится популярным у пензенской молодежи. Он развивает гибкость, ловкость, хорошую реакцию и память. «Ростелеком» готов вместе с региональной федерацией и «Движением первых» содействовать продвижению инновационного вида спорта среди молодого поколения», — сказал руководитель филиала, слова которого приводятся в пресс-релизе.