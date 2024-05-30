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В Пензе 31 мая пройдет региональный этап всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров

11:02 | 30.05.2024 | Связь и ИТ

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Пенза, 30 мая 2024. PenzaNews. Региональный этап XIV всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров пройдет в Пензе в предстоящий четверг, 31 мая.

В Пензе 31 мая пройдет региональный этап всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте Минтруда региона, он состоится в центре опережающей профессиональной подготовки Пензенской области.

«Соревнование пройдет в рамках федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография», ориентированного на поддержание активного долголетия людей пожилого возраста. В турнире примут участие более 40 пенсионеров Пензенской области, прошедших отбор на муниципальном этапе», — поясняется в тексте.

В нем отмечается, что победители представят регион на федеральный этапе чемпионата, который пройдет в дистанционном формате 27 июня.

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