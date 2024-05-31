«Ростелеком» расширил оптическую инфраструктуру связи в Колышлее и построил сеть в двух селах Кузнецкого района Связь и ИТ

Пенза, 31 мая 2024. PenzaNews. «Ростелеком» расширил оптическую инфраструктуру связи в рабочем поселке Колышлей Пензенской области, а также впервые построил современную сеть в селах Марьевка и Бестянка Кузнецкого района. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

«Доступ к скоростному интернету и цифровым сервисам получили 1 тыс. 150 семей», — уточняется в тексте.

В нем поясняется, что при прокладке оптоволокна в частном секторе применяется технология GPON (Gigabit Passive Optical Network — гигабитная оптическая пассивная сеть).

«Оптика заводится непосредственно в дом. Жители по одному кабелю могут подключить несколько цифровых услуг: домашний интернет, видеосервис Wink [...] и видеонаблюдение для обеспечения безопасности жилья», — указано в сообщении.

Как отметил директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Василий Русаков, спрос на современные телеком-услуги в сельской местности достаточно высок.

«Мы не могли обеспечить всех желающих цифровыми сервисами из-за устаревшей медной инфраструктуры связи, поэтому решили построить оптическую сеть нового поколения. Теперь пользователи могут подключать к интернету множество устройств, скачивать за считаные секунды большие объемы информации и смотреть ТВ-контент в высоком разрешении», — сказал Василий Русаков, слова которого приводятся в пресс-релизе.