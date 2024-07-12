В Пензенской области суд принял решение взыскать с «МегаФона» в пользу пенсионерки ущерб от телефонного мошенничества Связь и ИТ

Пенза, 12 июля 2024. PenzaNews. Суд в Пензенской области по иску прокурора принял решение взыскать с оператора сотовой связи «МегаФон», допустившего звонок с подменного номера, в пользу 66-летней жительницы Каменки ущерб от телефонного мошенничества. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области в пятницу, 12 июля.

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«Каменская межрайонная прокуратура Пензенской области провела проверку исполнения оператором сотовой связи обязанности по прекращению оказания услуг при подмене номера абонента. Установлено, что 25 ноября 2022 года ПАО «МегаФон» в нарушение закона пропустило в свою сеть вызов с сети оператора сотовой связи иностранного государства, сопровождающийся подменой нумерации на соответствующую российской системе, и не прекратило оказание услуг связи инициатору вызова. В результате допущенного оператором связи противоправного бездействия 66-летняя жительница города Каменки Пензенской области, которой поступил звонок с подменного номера, произвела перевод денежных средств неустановленным лицам в сумме более 298 тыс. рублей», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что пенсионерка была признана потерпевшей по уголовному делу о телефонном мошенничестве, производство по которому было приостановлено в январе 2023 года в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.

«По возбужденному каменской межрайонной прокуратурой делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 13.2.1 КоАП РФ, ПАО «МегаФон» оштрафовано постановлением мирового судьи от 26 сентября 2023 года на 600 тыс. рублей за неисполнение обязанности по прекращению оказания услуг связи и неправомерный пропуск трафика в свою сеть. В целях восстановления прав пострадавшей в результате телефонного мошенничества пенсионерки каменский межрайонный прокурор обратился в суд с иском в ее защиту о взыскании с оператора связи денежных средств, похищенных неустановленными мошенниками. Суд удовлетворил требования прокурора», — говорится в сообщении.

В тексте указано, что после вступления решения в законную силу его исполнение будет проконтролировано межрайонной прокуратурой.