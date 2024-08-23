«Ростелеком» построил оптическую сеть в частном секторе Наровчата и Башмаково Связь и ИТ

Пенза, 23 августа 2024. PenzaNews. «Ростелеком» построил оптическую сеть в частном секторе села Наровчат и рабочего поселка Башмаково Пензенской области, доступ к скоростному интернету и цифровым сервисам получили 2 тыс. 856 семей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы оператора, поступившем в ИА «PenzaNews» в пятницу, 23 августа.

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

В нем указано, что специалисты провайдера проложили до райцентров более 6 км магистрального кабеля, смонтировали около 29 км распределительных сетей и установили 16 опор.

В тексте поясняется, что в частном секторе при прокладке оптоволокна применяется технология GPON (Gigabit Passive Optical Network — гигабитная пассивная оптическая сеть); по одному кабелю, который заводится непосредственно в дом, можно подключить высокоскоростной интернет, видеосервис Wink для просмотра телеканалов, фильмов и сериалов, а также видеонаблюдение.

Как отметил директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Василий Русаков, спрос на цифровые услуги в сельской местности достаточно высок.

«Существующая в поселениях медная инфраструктура уже не способна удовлетворить возрастающие потребности клиентов: она проигрывает оптике по скорости передачи данных и стабильности соединения. В Башмаково и Наровчате многие улицы находятся в 1,5-2 км от узла интернет-доступа, и подключать новых клиентов не было возможности. Мы приняли решение построить в райцентрах современную сеть связи. Теперь новые технологии пришли в каждый частный дом», — прокомментировал Василий Русаков, слова которого приводятся в пресс-релизе.