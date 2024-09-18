«Ростелеком» обеспечил высокоскоростными каналами связи Termoland в Пензе Связь и ИТ

Пенза, 18 сентября 2024. PenzaNews. «Ростелеком» обеспечил высокоскоростными каналами связи семейный термальный комплекс Termoland в Пензе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы оператора.

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

«Теперь сотрудники нового семейного SPA-центра могут пользоваться CRM-системами, электронным документооборотом и обмениваться служебными сообщениями с головным офисом фирмы в Москве», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что сеть городских курортов работает в столице, в Московской области, а также в крупных городах страны.

«Посетить комплекс с фитнес-залом пензенцы смогут уже в этом году», — указано в тексте.

Как отметил директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Василий Русаков, сотрудничество оператора и Termoland началось еще на стадии реконструкции здания под физкультурно-оздоровительный центр.

«Заказчик поставил задачу построить современную инфраструктуру связи с возможностью в дальнейшем организовать на ее основе защищенную виртуальную частную сеть. Все работы мы завершили еще до запуска объекта в эксплуатацию. Готовы предложить организации различные комплексные технологичные решения для развития бизнеса», — сказал Василий Русаков, слова которого приводятся в пресс-релизе.