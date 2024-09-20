«Ростелеком» обеспечил ЖК «Март» в Пензе умными домофонами и системой управления доступом Связь и ИТ

Пенза, 20 сентября 2024. PenzaNews. «Ростелеком» обеспечил умными домофонами и системой контроля и управления доступом жилой комплекс «Март» в Пензе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы оператора.

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

«Специалисты провайдера провели в дом оптическую сеть, смонтировали и настроили оборудование. На подъезде и центральных воротах новостройки размещены умные домофоны с возможностью видеовызовов. Дверь паркинга и дополнительная калитка оснащены датчиками открытия. Сервисы управления устройствами объединены в мобильном приложении», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что камеры с высоким разрешением на панели устройств позволяют присматривать за придомовым пространством.

«Они круглосуточно ведут онлайн-трансляцию происходящего перед подъездом и входом на закрытую территорию. Архивы записей хранятся в защищенном облаке «Ростелекома» в течение семи дней», — добавляется в тексте.

Как пояснил директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Василий Русаков, платформа «Ростелеком Ключ» открывает доступ к новым технологиям комфорта.

«При заселении жители могут сразу подключить как базовые телеком-услуги провайдера, так и интеллектуальные сервисы управления территорией жилого комплекса. В умном домофоне можно задать временный код, например, для курьеров или доставщиков еды, а с неожиданным визитером — пообщаться в мобильном приложении по видеосвязи», — сказал руководитель филиала, слова которого приводятся в пресс-релизе.